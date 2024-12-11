В Петербурге продолжается строительство нового комплекса Малого драматического театра

Одной из ключевых особенностей станет трансформируемая сцена, рассчитанная на 675 зрительных мест.

На строительной площадке Малого драматического театра – Театра Европы в Санкт-Петербурге состоялось рабочее совещание с участием делегации во главе с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным и Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Основное внимание было уделено ходу реализации проекта и его значению для культурной инфраструктуры города, рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект предполагает создание современного театрального комплекса общей площадью 32 331,9 м². Одной из ключевых особенностей станет трансформируемая сцена, рассчитанная на 675 зрительных мест. Она откроет возможности для проведения экспериментальных постановок и масштабных мероприятий. Дополнительно предусмотрено обустройство арьерсцены для создания визуальных эффектов и глубины пространства.

Сохраняя историческое наследие, проект учитывает реконструкцию фасада здания бывшего фуражного двора Семёновского полка, который является объектом культурного наследия. На текущий момент на площадке выполняются работы по прокладке инженерных сетей: электроснабжения, водо- и теплоснабжения, а также водоотведения.

Новая сцена станет важной частью культурной жизни города и позволит театру выйти на новый уровень технической оснащённости. Кроме того, проект предусматривает создание профессиональной студии для записи и монтажа, что сделает театр площадкой для реализации самых амбициозных творческих замыслов.

В рамках рабочей поездки участники совещания обсудили сроки завершения строительства и график дальнейших работ. К марту 2025 года планируется согласовать полный перечень мероприятий, включая установку современного оборудования.

Реализация проекта проходит под контролем межведомственной рабочей группы. Новый комплекс обещает стать не только местом притяжения для зрителей, но и важным элементом городской инфраструктуры, способным привлечь внимание к современному театральному искусству.

Фото: Минстрой РФ