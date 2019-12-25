На "Юго-Западной" завершен монтаж эскалаторов: как продвигается строительство станции

Специалисты установили все приводы, цепи, ступени и балюстрады подъемных механизмов.

На будущей станции "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии завершился монтаж четырех эскалаторов. В настоящее время начались пусконаладочные работы, необходимые для тестирования оборудования, сообщил портал "Строительный Петербург".

Специалисты установили все приводы, цепи, ступени и балюстрады подъемных механизмов, а также осветительные элементы на их конструкциях. Одновременно ведутся работы по монтажу инженерных систем на платформенном уровне и отделка внутренних помещений.

В зоне пассажирской платформы продолжаются отделочные работы. На полу уже уложено 1875 квадратных метров гранита, облицовано 4556 квадратных метров стен в центральном и боковых залах, завершается монтаж архитектурного освещения. В служебных помещениях отделочные работы ведутся на площади 4930 квадратных метров.

В здании вестибюля завершено устройство стеклянного купола инженерного атриума, полностью возведены конструкции всех шести этажей. Выполнен монтаж окон, дверей и металлических конструкций фасада. Фасадное остекление практически завершено, осталось закрыть около 25% периметра. Примерно такой же объем работ предстоит для завершения обустройства кровли. Внутри вестибюля специалисты проводят отделочные работы общей на площади 10 475 квадратных метров.

Фото: Метрострой Северной столицы