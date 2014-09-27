За последние 5 лет в Санкт-Петербурге наблюдается значительное развитие строительной отрасли

С 2019 по 2023 год количество социальных объектов, построенных в городе, постоянно увеличивалось.

За последние пять лет в Санкт-Петербурге наблюдается значительное развитие строительной отрасли. Особое внимание уделяется возведению социальной и жилой инфраструктуры. За этот период введено в эксплуатацию множество школ, детских садов, медицинских учреждений, а также новых жилых комплексов.

С 2019 по 2023 год количество социальных объектов, построенных в городе, постоянно увеличивалось. Так, в 2019 году было введено 40 объектов, в 2020 году – 61, а в 2021 году – уже 74. В 2023 году достигнут рекорд – 81 социальный объект. Среди них — 8 новых школ, 31 детский сад и 4 объекта здравоохранения. Большая часть построек финансировалась за счет внебюджетных источников, что демонстрирует активное участие инвесторов в развитии города.

Планируется, что в 2025 году продолжится строительство социальных объектов. Также значительное внимание будет уделено жилой застройке. Более подробно о строительстве в Петербурге за последние 5 лет рассказал портал "Строительный Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург"