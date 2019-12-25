Дом для льготников на Глухарской готов на 20%

Госконтракт на строительство был заключен в сентябре 2021 года.

Дом на Глухарской, который строится для государственных нужд Петербурга, готов на 20%. Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург".

20-этажный 3-х секционный жилой дом будет предназначен для проживания 438 человек, в том числе с инвалидностью. Во встроенно-пристроенных помещениях разместятся объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, включая отделение общей врачебной практики.

Строительство идет на участке №57. Там работают 92 человека и 4 единицы техники. На данный момент идет устройство монолитных и сборных ж/б конструкций, кладка наружных стен и внутренних перегородок, устройство наружной канализации и дренажа.

Подрядчиком выступает ООО "Инвестиционно-строительная компания "НКС". В 2021 году компания сдала аналогичный дом.

Объект планируют сдать до конца 2023 года.

Фото: комитет по строительству