Глава Комстроя Петербурга рассказал о работе по сокращению дефицита соцобъектов

За два года дефицит удалось сократить на треть.

За 2 года Петербургу удалось построить около 100 социальных объектов. Новые требования к застройщикам сократили дефицит школ, детских садов на треть. Об этом сказал председатель Комитет по строительству Игорь Креславский, передает портал "Строительный Петербург".

В ближайшие 3 года в Северной столице появится еще 50 школ и 80 детских садов. Объем жилищного строительства при этом будет составлять около 3 млн квадратных метров в год. По словам Креславского, такой показатель является оптимальным, чтобы не создавать дефицита соцобъектов. Теперь застройщик вместе с ЖК обязан строить и жилые объекты. После ввода они безвозмездно передаются городу. Если нужно дополнительное строительство, то тогда Петербург выкупает объект.

Перед началом всех работ, в том числе проектирования, застройщик предоставляет документы Градостроительной комиссии. Она решает, выдавать ли разрешение на строительство. За девелопером закрепляется обязательство по строительству инфраструктуры.

Этот прозрачный механизм к тому же обеспечивает баланс: что должен застройщик, что должен город. В конечном итоге житель получает полностью сформированную гармоничную, комфортную среду. Игорь Креславский.

Несмотря на то, что проблема постепенно решается, дефицит еще есть в районах с массовой застройкой.

Фото: Piter.tv