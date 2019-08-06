В Московском районе Петербурга продолжается строительство второго корпуса школы № 704

Новый корпус предназначен для учеников старших классов — с 7 по 11.

Во втором корпусе школы № 704, возводимом в Московском районе Санкт-Петербурга, продолжаются строительные работы. За их выполнением регулярно наблюдает заместитель главы районной администрации Евгения Цырулева. Ввести объект в эксплуатацию планируется к 1 сентября текущего года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новый корпус предназначен для учеников старших классов — с 7 по 11. Учебное заведение рассчитано на 550 школьников и будет соответствовать актуальным стандартам в области образования и инфраструктуры.

В здании предусмотрено создание двух бассейнов, спортивного и актового залов (вместимость последнего — 230 мест), библиотеки и современного медиа-центра. Комплекс дополнят учебные кабинеты, специализированные помещения и зоны отдыха для учащихся.

В администрации района подчёркивают, что реализация проекта ведётся с учётом требований к комфортной и безопасной образовательной среде. Ввод нового корпуса позволит значительно расширить возможности школы № 704 и повысить доступность обучения для школьников из близлежащих жилых кварталов.

Также в Московском районе Петербурга проверили ход строительства двух новых детских садов.

Видео: ВКонтакте/ Московский район Санкт-Петербурга