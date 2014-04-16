В Московском районе Петербурга проверили ход строительства двух новых детских садов

На Среднерогатской улице, д. 7, корпус 2 строится здание на 220 мест, на Дунайском проспекте, д. 5, корпус 2 – на 120 детей.

Заместитель главы администрации Московского района Евгения Цырулева провела выездную проверку строительства двух дошкольных учреждений, которые возводятся на Среднерогатской улице и Дунайском проспекте. Оба объекта будут введены в эксплуатацию в сентябре текущего года и станут новыми корпусами детского сада № 50. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На Среднерогатской улице, д. 7, корпус 2 строится здание на 220 мест. Проект предусматривает наличие бассейна, залов для музыкальных и физкультурных занятий, соляной пещеры и медицинского блока.

Второй объект — на Дунайском проспекте, д. 5, корпус 2 — рассчитан на 120 детей. Здесь также будут оборудованы бассейн, залы для развивающих занятий, а также специализированные кабинеты для логопедической работы с дошкольниками.

В администрации района отметили, что взаимодействие с застройщиками ведётся в постоянном режиме. Особое внимание уделяется соблюдению сроков и качеству работ. Ожидается, что оба учреждения начнут принимать воспитанников в новом учебном году.

Новые дошкольные учреждения позволят разгрузить существующие сады и обеспечить дополнительными местами детей из развивающихся жилых кварталов района.

Видео: ВКонтакте/ Московский район Санкт-Петербурга