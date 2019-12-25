На Муринской дороге построят школу со спальнями для первоклассников

Школу построят к учебному году 2023/24.

В Красногвардейском районе продолжается строительство школы на 1000 мест. На данный момент объект готов на 30%.

Образовательное учреждение появится на Муринской дороге, участок 10. Его строит ООО "СУАР-Групп". Каркас здания готов на 70%. Параллельно осуществляется бетонирование, монтаж каркаса, штукатурка. Работы идут в соответствии с графиком. На площадке работаю 156 человек и 12 единиц техники.

Школа будет состоять из четырех блоков, которые будут соединены между собой переходами. Для начальной школы будет свой обособленный вход с вестибюлем и гардеробом. В учреждении будет учебная мастерская по обработке металла и древесины с отдельным выходом, специализированные кабинеты, медблок, обеденный зал и пищеблок, актовый зал со вспомогательными помещениями , читальный зал и библиотека с книгохранилищем. Также проект предусматривает наличие двух бассейнов, спальни для первоклассников и помещения для тренировок.

Здание должны построить до сентября 2023 года.

Фото: комитет по строительству