В Петербурге завершено строительство пяти школ по схеме ГЧП

В 2024 году город завершил ликвидацию дефицита социальной инфраструктуры.

В Санкт-Петербурге выдано разрешение на ввод в эксплуатацию пяти новых школ, построенных по схеме государственно-частного партнёрства (ГЧП). Учреждения расположены в Пушкинском, Красносельском, Невском, Выборгском и Василеостровском районах. Вместимость этих образовательных объектов составляет 4950 мест, а первые ученики сядут за парты уже в 2025 году. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

В 2024 году город завершил ликвидацию дефицита социальной инфраструктуры. Теперь строительство объектов ведётся планово, с использованием бюджетных средств и привлечением инвестиций. Эти пять школ стали примером успешного применения механизма концессии. Они прошли конкурсный отбор, организованный Министерством просвещения России, и получили софинансирование.

Новые школы соответствуют современному петербургскому стандарту. В их оснащение входят спортивные залы, бассейны и хореографические классы. Общий объём капитальных затрат на реализацию проекта составил 13,3 млрд рублей, из которых 10 млрд вложил частный партнёр по концессии. После ввода в эксплуатацию все образовательные учреждения переданы в собственность города.

Фото: Смольный