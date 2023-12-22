Показываем, как на Петрозаводском шоссе идёт установка пролетного строения нового путепровода

Проект значим не только для Колпинского района, но и юга города в целом, он призван существенно увеличить пропускную способность трассы в направлении Ленинградской области.

На Петрозаводском шоссе стартовал один из основных и технически сложных этапов строительства путепровода. По направлению из Санкт-Петербурга в Колпино началась надвижка металлоконструкций пролетного строения.

Сегодня мы подготовили первый этап надвижки пролетного строения над Октябрьской железной дорогой. Сейчас процесс подготовки уже завершен. Мы ждем разрешения на работу и приступаем к надвижке. У нас собрано 120 тонн металла пролетного строения, мы будем его при помощи гидравлических домкратов надвигать по накаточному пути. Михаил Сосин, начальник участка филиала "Искусственные сооружения" АО "ПО "Возрождение"

Сложность работ состоит в том, что производить их можно только во время предоставления ОАО "РЖД" технологических "окон" в графике движения поездов.

За сегодняшний день инженерам удалось надвинуть первые 14,5 метров укрупненных балок пролетного строения над железнодорожными путями. Движение автомобилей в обе стороны осуществляется по открытым в прошлом году путепроводам.

На объекте ведутся монолитные работы по сооружению стоек опор новых путепроводов и выполняются работы по переустройству инженерных коммуникаций.

Объект будет иметь от 2 до 6 полос движения шириной 3,5 метра. Крайняя полоса будет иметь четыре метра для движения автобусов. Также предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода, устройство остановок, устройство наружного освещения, шумозащитных экранов. Ярослав Еремин, руководитель проекта АО "Буер"

Проект значим не только для Колпинского района, но и юга города в целом, он призван существенно увеличить пропускную способность трассы в направлении Ленинградской области.

Фото и видео: КРТИ