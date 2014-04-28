  1. Главная
В Песочном продолжается строительство стоянки на 500 машин
Сегодня, 9:48
В Песочном продолжается строительство стоянки, которая будет рассчитана на 500 машин. Проект важен для улучшения транспортной доступности больниц и решения проблемы парковки для пациентов, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. 

В настоящее время идут работы по устройству дорожного полотна, сетей наружной канализации и системы водоотведения. Сроки реализации автостоянки затягиваются, из-за чего Кирилл Поляков поручил разобраться с причиной задержек. 

Важно, чтобы объект как можно скорее был введен в эксплуатацию. 

Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны примерные сроки восстановления обрушившейся парковки Ладожского вокзала. 

Фото: Telegram / Кирилл Поляков 

