В Песочном продолжается строительство стоянки на 500 машин

В настоящее время идут работы по устройству дорожного полотна, сетей наружной канализации и системы водоотведения.

В Песочном продолжается строительство стоянки, которая будет рассчитана на 500 машин. Проект важен для улучшения транспортной доступности больниц и решения проблемы парковки для пациентов, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

В настоящее время идут работы по устройству дорожного полотна, сетей наружной канализации и системы водоотведения. Сроки реализации автостоянки затягиваются, из-за чего Кирилл Поляков поручил разобраться с причиной задержек.

Важно, чтобы объект как можно скорее был введен в эксплуатацию. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны примерные сроки восстановления обрушившейся парковки Ладожского вокзала.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков