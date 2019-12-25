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Петербург строит новые больницы, поликлиники и санатории
Сегодня, 12:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург строит новые больницы, поликлиники и санатории

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В Петербурге в 2024 году будет введено 10 объектов здравоохранения.

В 2024 году в Петербурге планируется ввести рекордное количество социальных объектов. Будет достроено 99 социальных объектов, 60 из них – по линии инвесторского блока.

В 2024 году планируем ввести рекордное количество социальных объектов – 99 – 39 из них будет построено за счет Адресной инвестиционной программы, а 60 объектов планируется ввести за счет внебюджетных средств.

Валерий Усков, заместитель председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга

В Петербурге в 2024 году будет введено 10 объектов здравоохранения, включая поликлинику в Красногвардейском районе, две станции скорой помощи в Петродворцовом и Красносельском районах.

За пять месяцев текущего уже было введено несколько объектов здравоохранения. Какие объекты здравоохранения уже ввели в эксплуатацию в этом году, рассказал портал "Строительный Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: здравоохранение, социальные объекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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