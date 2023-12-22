Продолжается строительство лечебно-диагностического корпуса больницы №40

Объект планируют сдать в 2025 году.

В Сестрорецке продолжается строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса Городской больницы №40. Объект включен в адресную инвестиционную программу (АИП), сообщил портал "Строительный Петербург".

Шестиэтажное здание рассчитано на 300 коек. Строительство началось в конце 2023 года и идёт быстрыми темпами. К настоящему времени возведены несущие стены и внутренние перегородки, идёт монтаж фасадных систем и установка окон.

В новом корпусе 40-й больницы будут размещены отделения травматологии, сочетанной травмы, отоларингологии, офтальмологии, колопроктологии, урологии, противоопухолевого лекарственного лечения, онкомаммологии, реанимации и интенсивной терапии. В нем будут операционный и рентгенологический блоки. В случае ухудшения эпидемической ситуации новый корпус сможет работать в режиме "моно-инфекции".

Также на территории начато строительство радиологического корпуса. Он будет предназначен для оказания амбулаторной специализированной, высокотехнологической медицинской помощи.

Объект планируют сдать в 2025 году.

Фото: портал "Строительный Петербург"