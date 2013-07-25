Начало строительства канализационного коллектора на Петровском острове откладывается на следующий год

На острове продолжаются проектно-изыскательские работы.

"Водоканал Санкт-Петербурга" пока не приступил к строительству канализационного коллектора на Петровском острове. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе предприятия. Ранее в Смольном анонсировали, что работы начнутся в октября 2021-го года.

Как стало известно, на данный момент еще ведутся проектно-изыскательские работы подрядной организацией. Это не нарушает сроки договора, сказали в "Водоканале", несмотря на то, что об окончании работ в администрации города говорили еще летом.

Ожидается, что проектирование завершится до конца этого года, после чего можно будет говорить о планируемых сроках начала строительства.

Строительство нового канализационного коллектора и реконструкции сетей водоотведения на Петровском острове является важным и масштабным проектом. Остров находится в Петроградском районе. Он известен своими элитными жилыми комплексами. Кроме того, там располагаются объекты культурного наследия — Петровский парк, комплекс построек товарищества канатной фабрики В.И.Гота, особняк В.И.Гота. Подрядчик ведет работы с разрешения КГИОП.

Реализация проекта позволит подключить все новые объекты к системе централизованного водоотведения и не сбрасывать стоки напрямую в Ждановку и Малую Неву, а 100% очищать их на Северной станции аэрации. Договоренность с застройщиками острова была заключена в декабре 2020-го года.

Коллектор пройдет на глубине 13,2 метра. Его протяженность составит 1,9 км, диаметр — от 0,8 метров до 1,5 метров. Также проект предусматривает строительство сети водоотведения протяженностью почти 2,4 км и 11 канализационных камер, в том числе камеры аварийного перелива в створе Петровской косы и Петровского проспекта. Финансировать работы будет Петербург и застройщики.

Фото: Piter.TV