Храм у Пискаревского кладбища получил разрешение на строительство

В сентябре текущего года комитет по градостроительству согласовал архитектурный образ комплекса.

Проект храма у Пискаревского мемориального кладбища на проспекте Непокоренных получил разрешение на строительство. Данная информация опубликована на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Разрешение на строительство действует до конца 2026 года. Храм высотой почти 28 метров разместится на участке северо-западнее пересечения проспекта Непокоренных и Амурской улицы. Также будут построены два корпуса дома причта площадями 221 и 219 кв. метров.

В сентябре текущего года комитет по градостроительству согласовал архитектурный образ комплекса.

Фото: КГА