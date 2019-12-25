Храм у Пискаревского кладбища получил разрешение на строительство

Проект храма у Пискаревского мемориального кладбища на проспекте Непокоренных получил разрешение на строительство. Данная информация опубликована на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.
Разрешение на строительство действует до конца 2026 года. Храм высотой почти 28 метров разместится на участке северо-западнее пересечения проспекта Непокоренных и Амурской улицы. Также будут построены два корпуса дома причта площадями 221 и 219 кв. метров.
В сентябре текущего года комитет по градостроительству согласовал архитектурный образ комплекса.
Фото: КГА
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