Продолжается строительство дороги на намывных территориях Васильевского острова

Уже в этом месяце дорожники откроют рабочее движение сразу по 5 новым участкам общей протяженностью более 7 км.

В Петербурге продолжается строительство улично-дорожной сети на намывных территориях Васильевского острова. Ход работ в районе улицы Чирикова осмотрел вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

Уже в этом месяце дорожники откроют рабочее движение сразу по 5 новым участкам общей протяженностью более 7 км. Среди них: бульвар Александра Грина, бульвар Головина от улицы Челюскина до бульвара Александра Грина, проспект Крузенштерна. К концу года планируется завершить еще почти 4 км улично-дорожной сети.

Уже существенные подвижки по именно транспортному обеспечению Южного намыва. То есть, у нас Крузенштерна на транзит была открыта до этого губернатором Александром Дмитриевичем. Съезд Шкиперской развязки с ЗСД, что позволяет сегодня и уехать, и приехать. Это существенным образом уже разгрузило с точки зрения транспортной доступности Южный намыв. Сегодня мы ознакомились с тем, что до конца года у нас почти 10 километров должны быть запущены в части рабочего движения. Причем основная масса этих работ будет запущена до конца лета, то есть к сентябрю, уже как раз к пиковой нагрузке, по сути, к тому, когда все вернутся из отпусков. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Проектом предусматривается поэтапная реализация объекта, в рамках которого будут построены 15,1 км улиц и магистралей. Они обеспечат транспортную доступность существующих и строящихся жилых комплексов, сделают передвижение по жилому району быстрее и безопаснее.

В будущем здесь появится ряд новых объектов инфраструктуры, места для досуга, тихого отдыха и прогулок.

Видео: КРТИ