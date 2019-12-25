Дорогу к мусорному комплексу "Рахья" построят в Ленобласти

Длина планируемого отрезка составит приблизительно 830 метров.

Ленинградской области предстоит строительство отрезка автомобильной дороги, связывающего федеральную трассу А-181 с будущим предприятием по утилизации отходов "Рахья", расположенным вблизи берегов Ладожского озера.

Комитет градостроительной политики Ленинградской области поручил провести разработку проекта планировки территории (ППТ) для указанного участка автодороги, предназначенного для соединения перерабатывающего предприятия с трассой А-181. Длина планируемого отрезка составит приблизительно 830 метров. Подготовку документации инициировала управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области ("УК ПОКОЛО"), ответственная за организацию сбора и переработки мусора в регионе.

Комплекс по переработке отходов "Рахья" будет возведен во Всеволожском муниципальном районе, неподалеку от береговой линии Ладожского озера и населённого пункта Рахья. Проектируемая производительность предприятия составит 300 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. Объект призван заместить действующий полигон ТБО "Лепсари" и обслуживать нужды населенных пунктов Всеволожского и Кировского районов.

Фото: Комитет градостроительной политики Ленобласти