На Якорной построят жилой комплекс бизнес-класса

"Группа ЛСР" застроит участок площадью 6,63 га.

Проект предусматривает строительство 11 корпусов этажностью от 10 до 12 этажей, сообщил портал "Строительный Петербург".

Жилая застройка займет площадь в 81 тыс.кв. метров, еще 13 тыс.кв. метров отведут под коммерческие помещения. Вместимость парковки составит 981 место.

Дом будет "умным": показания счетчиков будут передаваться автоматически, домофон будет оборудован видеозвонком, а гостевой доступ можно будет оформить через мобильное приложение.

Также застройщик предусмотрел появление социальных объектов, таких как детские сады, школу и кабинет педиатра. На территории будут зоны для отдыха детей и взрослых, предусмотрена безбарьерная среда. Для электромобилей будет оборудована зарядная станция.

Первую очередь жилого комплекса планируют сдать в 2025 году.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Охтинском мысе построят общественно-деловой комплекс.

Фото: Группа ЛСР