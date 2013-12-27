Дрозденко: несколько терминалов готовы заключить соглашение с Белоруссией по строительству порта

Местоположение терминалов не раскрывается.

Губернатор Ленобласти рассказал о планах по строительству белорусского порта в 47 регионе. Сегодня, 2 июня, президент Республики Александр Лукашенко встретился с Александром Дрозденко в Минске.

О планах по строительству порта стало известно в феврале.

Мы рассмотрели комбинированный вариант. Это предоставление земельных участков для строительства собственных портовых сооружений в сжатые сроки, и параллельно использование существующих терминалов. Александр Дрозденко.

Как стало известно, несколько терминалов уже сегодня готовы заключить соглашения. Их название не указывается. Начать отгрузки стоит как можно быстрее, это шаг к стратегическому развитию Белоруссии и России.

Необходимость в терминале у белорусской стороны возникла после того, как 1 февраля Литовские железные дороги окончательно разорвали контракты на транзит белорусских калийных удобрений через территорию Литвы.

Фото: администрация Ленобласти