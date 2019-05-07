Петербуржцам показали, как идёт строительство Южной широтной магистрали

Три разноуровневые развязки строятся ускоренными темпами.

В Пушкинском районе продолжается строительство Южной широтной магистрали – общая строительная готовность объекта достигла 40%. Об этом рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

На 60% готов путепровод в створе Петербургского шоссе: заканчивается устройство фундаментов опор, специалисты готовятся к монтажу полусотни 28-метровых балок. В планах – завершить монтаж пролетного строения в сентябре, заасфальтировать и пустить временное движение до конца 2025 года.

В настоящее время мы находимся на участке строительства путепровода в створе Петербургского шоссе. Этот путепровод является одним из трех искусственных сооружений, которые будут реализовываться в рамках строительства первого этапа Южной широтной магистрали. Готовность данного путепровода порядка 60%. Мы ведем активное строительство центральной опоры. До конца года у нас в планах уложить асфальт, закинуть балки и пустить движение. Тем самым мы обеспечим дальнейшее строительство прямого хода Южной широтной магистрали. Максим Молчанов, заместитель председателя КРТИ Санкт-Петербурга

Завершаются работы по усилению основания дорожного полотна рядом с путепроводом через ж/д пути Балтийского направления и улицей Сарицкой. Из 788 грунтоцементных свай готовы 717: высокие темпы строительства обеспечивает технология струйной цементации грунтов.

Мы находимся на участке пересечения Южной широтной магистрали с Усть-Славянским шоссе. На данном участке мы возводим армогрунтовую насыпь с подпорной стенки и проводим усиление основания методом Jet-grouting. Для производства этих работ необходим комплекс техники, который включает в себя силос, боксы для хранения цемента, миксерные станции, насосы высокого давления, ёмкости для подогрева воды. Ну и, естественно, буровая установка с модулем JET. Александр Егоров, технический руководитель

Сам путепровод Балтийского направления готов на 65%. На участке Южной широтной магистрали от Петербургского шоссе до Сарицкой улицы уложено дорожное покрытие и смонтированы опоры освещения.

Третий путепровод – через железнодорожные пути Витебского направления – готов на 30 %. Новая магистраль протяженностью 7 километров соединит Волхонское, Петербургское шоссе и шоссе Подбельского.

На новой дороге предусмотрено от 4 до 6 полос движения: пропускная способность составит более 49 тысяч автомобилей в сутки.

Видео: КРТИ