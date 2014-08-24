В Петербурге продолжается строительство Южной широтной магистрали

В эксплуатацию Южную широтную магистраль планируется ввести осенью 2027 года

В Пушкинском районе Петербурга продолжается строительство крупного дорожно-транспортного объекта – Южной широтной магистрали. Магистраль будет иметь от 4 до 6 полос движения и соединит Волхонское шоссе, Петербургское шоссе и шоссе Подбельского. Работы на объекте стартовала в феврале 2023 года со строительства путепровода через железнодорожную ветку Балтийского направления.

В рамках данного объекта нами будет произведено возведение трех крупных путепроводов, два из которых пройдут над железнодорожными путями Балтийского и Витебского направления. Третий путепровод позволит автомобильной дороге пройти под Петербургским шоссе, еще одной крупной транспортной артерии, проходящей через Пушкинский район города Санкт-Петербург. Арсений Брюхов, заместитель начальника управления по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры "Дирекции транспортного строительства"

Дорога позволит разгрузить улично-дорожную сеть и даст возможность крупногабаритному транспорту проходить в обход жилых районов. Пропускная способность будущей магистрали – более 49 тысяч автомобилей в сутки. На участке длиной 7 километров будут построены велодорожки, шумозащитные экраны и остановочные пункты.

В эксплуатацию Южную широтную магистраль планируется ввести осенью 2027 года.

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Видео: Piter.tv