В Петербурге выбрали лучших строителей 2025 года

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса "Строитель года – 2025". Его главная цель — показать горожанам и властям наиболее значимые проекты, которые формируют современный облик города. В этом году организаторы сделали шаг дальше и решили отметить не только достижения последних 12 месяцев, но и лучшие результаты, которых строительная отрасль добилась за четверть века. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Генеральный директор Объединения строителей Петербурга Алексей Белоусов рассказал, что список номинаций ежегодно меняется, чтобы конкурс оставался живым и интересным. По его словам, организаторы каждый год стараются обновлять структуру премии, искать новые форматы и темы, чтобы они были ближе и профессионалам, и жителям города.

Номинации были разделены на две группы — выбор экспертного сообщества и выбор горожан. Среди победителей оказались как крупные инфраструктурные проекты, так и яркие примеры бережного отношения к исторической среде.

В категории "Лучший проект благоустройства" победил променад "В поисках музы" в квартале бизнес-класса "Дубровский", созданный ГК "КВС".

Звание "Жилой комплекс — символ первой четверти XXI века" получил ЖК "Русский дом" от "Группы ЛСР".

Лучшим проектом по сохранению наследия назвали приспособление англиканской церкви Иисуса Христа на Английской набережной под нужды Музыкального театра имени Шаляпина, выполненное ПСБ "ЖилСтрой".

В транспортной категории победил новый участок Туровской (Угличской) улицы в Пушкинском районе, построенный Setl Group.

Компанией года стала ГК "КВС". "Менеджером года" признали заместителя генерального директора Setl City Елену Кремлеву. Специальную награду "За заслуги перед отраслью" получил исполнительный директор компании "СОТЭКС" Александр Лелин.

Лучшим объектом социальной инфраструктуры стал детский сад на проспекте Обуховской Обороны, выполненный Setl Group. Представитель компании Владимир Трегубов отметил, что в этом проекте строители полностью восстановили архитектуру старого здания и превратили его в современное дошкольное учреждение. Он подчеркнул, что объект создавался прежде всего для жителей и их детей, а качество — главный принцип работы компании.

Конкурс "Строитель года" проводится уже 22 года и за это время превратился в одну из самых заметных профессиональных премий города. Его ежегодные результаты отражают, как развивается строительство в Петербурге и какие проекты задают направление для отрасли.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"