Заявки на конкурс "Строитель года – 2024" принимают до 20 октября

В Петербурге продолжается прием заявок на ежегодный профессиональный конкурс "Строитель года – 2024". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".
Номинации:
Выбор экспертов
– Лучший проект в области сохранения культурного наследия;
– Лучший проект транспортной инфраструктуры;
– Компания года;
– За заслуги перед строительной отраслью;
– Менеджер года;
В данных номинациях выбор осуществляет Экспертная комиссия.
Выбор горожан
– Лучший проект благоустройства;
– Лучший проект социальной инфраструктуры;
– Ожидание года;
Выбор в этих номинациях осуществляют жители Петербурга путем интернет-голосования.
Для участия в конкурсе необходимо направить через форму на сайте или по электронной почте sg@domostroitel.ru заявку на участие (анкету участника). Заявки будут приниматься до 20 октября 2024 г. (включительно). Участие в конкурсе бесплатное!
Итоги конкурса будут подведены на торжественной церемонии награждения в ноябре.
Фото: Строитель года – 2024
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