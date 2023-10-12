Заявки на конкурс "Строитель года – 2024" принимают до 20 октября

Участие в конкурсе бесплатное!

В Петербурге продолжается прием заявок на ежегодный профессиональный конкурс "Строитель года – 2024". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Номинации:

Выбор экспертов

– Лучший проект в области сохранения культурного наследия;

– Лучший проект транспортной инфраструктуры;

– Компания года;

– За заслуги перед строительной отраслью;

– Менеджер года;

В данных номинациях выбор осуществляет Экспертная комиссия.

Выбор горожан

– Лучший проект благоустройства;

– Лучший проект социальной инфраструктуры;

– Ожидание года;

Выбор в этих номинациях осуществляют жители Петербурга путем интернет-голосования.

Для участия в конкурсе необходимо направить через форму на сайте или по электронной почте sg@domostroitel.ru заявку на участие (анкету участника). Заявки будут приниматься до 20 октября 2024 г. (включительно). Участие в конкурсе бесплатное!

Итоги конкурса будут подведены на торжественной церемонии награждения в ноябре.

Фото: Строитель года – 2024