Музей железных дорог примет у себя двухдневный стрит-фест

Посетителей погрузят в мир уличной культуры.

В Музее железных дорог пройдет фестиваль уличной культуры "Движение разрешаю". Посетителям обещают перформансы уличных художников, музыкальную программу и развлекательную программу.

Фестиваль состоится 6 и 7 августа с 12 до 20 часов в экспозиции музея под открытым небом. В течение 2 дней художники будут расписывать стену между Музеем и Балтийским вокзалом. На картинах будут представлены виды городов из окна поезда. Посетители тоже смогут попробовать свои силы в граффити.

Участники объединения "Новые городские художники" проведут благотворительную акцию. Одну из работ можно будет оживить с помощью AR-технологий в мобильном приложении Public ARt, а также поиграть в огромные шахматы и сложить уличную дженгу. Тем, кто захочет испытать себя на балансборде, будут помогать инструкторы.

Будет и просветительская часть. На главной сцене выступят художник художник Владимир Абих и исследователь стрит-арта Николай Стекольников, сотрудники Музея стрит-арта и Русского музея, представители КГИОП и руководители проекта PublicARt. Хедлайнерами музыкальной программы назвали DJ Union и DJ Bass king.

Вход будет осуществляться по билетам в музей.

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Фото: предоставлено организаторами