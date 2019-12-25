Стрит-арт художник Hioshi: "Моя анонимность помогает мне сохранять свободу"

Piter.TV продолжает общаться с заметными представителями петербургского стрит-арта.

Небрежно смятая пластичная масса и угловатые металлические конструкции, яркие политические выпады и милые копии персонажей из мультфильмов. В этом весь баланс и изюминка нашего нового героя из мира петербургского стрит-арта. Он на время пропал из поля зрения города, но уже набирается сил для возвращения на уличную "сцену".

Piter.TV поговорил с уличным художником, подписывающимся как Hioshi. Получилось про связь политики и стройматериалов, идеальный рецепт анонимности и альтернативу легализации стрит-арта.

PTV: Вы стали заметным персонажем стрит-арта предыдущих лет, однако сейчас о вас мало слышно. Почему?

Приятно знать, что мои работы заметны, я как раз этого и хотел добиться, но не показать себя, а показать свои работы и свою точку зрения на события в России.

PTV: Вы упорно сохраняете анонимность с 2012-2013 годов. Чем помогает и чем мешает вымышленное имя вашей деятельности?

Вымышленное имя... А если подумать, то все имена вымышленные, даже те, что у нас в паспортах. Но я понял вопрос. Моя анонимность мне помогает сохранять свободу и не уехать в эмиграцию, как это пришлось делать Павленскому или Дурову, но при этом продолжать делать то, что мне нравится и не кошмариться приводами в полицию с тем, чтоб объяснить свою точку зрения ментам, как это приходилось делать Александру Жуневу за распятого Гагарина или Эгону Шиле за портрет девочки в свое время. Анонимность могла бы помешать организовать выставку в СПб, так как, как мне кажется, после такой выставки пришли бы в галерею с проверками или еще с чем похуже. Так это уже было со студией Кирилла Серебрянникова, которую кошмарят силовики уголовкой, при том что Симоньян со своим дружком продолжают безнаказанно воровать из бюджета. Вот всего этого прекрасно удается избежать, целью моего стрит-арта не была прибыль, так что я счастлив.

PTV: С чего начался ваш путь в искусство, а затем и в стрит-арт?

Путь в стрит-арте начался с желания обозначить свою позицию относительно нефтяного будущего страны и людей в ней, проживающих не через Молотова, а через арт. Мои предположения сбылись в 2014 году, потом в 2019, но к 2019 году люди заметно поумнели и такой острой необходимости достукиваться до умов уже не было. Вы же заметили, что по телеку больше не показывают сюжеты про воющих в Германии собак оттого, что их насилуют, так как нет баб в Европах? Вот это хороший знак.

PTV: Зачем городу ваши работы?

Городу от моих работ могло быть столько же толку, сколько от этюдов с Пегасами у воды на Большой Конюшенной. Это могло быть просто красиво, но я не претендую на то, чтобы город хотел мои работы. Главное, чтоб я хотел их делать, остальное – дело времени.

PTV: Среди ваших работ есть персонажи из пластичной белой или серой массы, есть кое-что из довольно жесткого металла. Расскажите о ваших любимых материалах для работы, почему выбор пал именно на них? Насколько пыльный при этом закулисный процесс создания?

Мой арт не приносит мне кэша, и поэтому я ищу возможность сделать дешевле. Из-за этого я в строительном бываю чаще, чем в художественном, отсюда желание сделать из алюминия или из LR-ки [шпаклевка – прим. Piter.TV] вместо олова или гипса. Но все равно, если бы я захотел отлить скульптуру, а не сделать слепок и красить его – я бы так сделал, но моё поле чаще всего – политика, а участники этого действа не заслуживают таких трудов. Большой привет тем, кто клепает скульптуры и пишет маслом по заказу Кремля, ну вы жалкие.

PTV: Среди ваших арт-объектов есть социальные и политические, а есть забавные вроде Скруджа, который не хочет делиться хлебом с утками. Как появляются темы для ваших арт-объектов и как вы выдерживаете баланс между серьезными работами и просто интересными?

Тему работ я выбираю по настроению, оно бывает хорошее, бывает не очень.

PTV: В ваших работах в качестве элементов часто фигурируют видеокамеры и прочая техника. Какое значение вы им придаете?

Создаваемая техника – это продолжение рук общества, что их создает. В этом все его настроения, представления о прекрасном, намерения и уровень жизни. Посмотрите на итальянский электробайк или электробайк концерна "Калашников", сравните японских роботов и робота Федора, что гоняет на "УАЗике" и стреляет с двух рук. Я уж молчу про изобретения с "Алиэкспресса" для Минобороны.

PTV: Какую реакцию, в словах и действиях, собирают ваши работы?

Я допускаю, что человек, проходя мимо моей работы, с большей вероятностью увидит ее в телефоне на "Вилладже" или в инсте, в который он залипает, пока идет по улице. В комментах под постами я видел слова поддержки и негатив, всякое. Бывает, некоторые работы находят милыми, это прикольно, но это не повод пилить только милоту – иногда нужно и пожестить.

PTV: Могут ли серьезные арт-объекты на темы экологических, политических, социальных проблем что-то изменить в обществе?

Хорошие работы на актуальную тему могут заставить дополнительно обсуждать эту проблему или явление, но авторов часто обвиняют в таком случае в хайпожорстве, так как люди не верят, что автора и правда может что-то искренне волновать. Потому что люди судят по себе, а людей ничего не волнует – их маршрут "работа-дом", а девиз: "Тебе что, больше всех надо?". Считают, что они сами по себе, а в политику лучше не лезть, и если кто-то борется с воровством или за права, то значит их обязательно прислали с запада решить скрепы. В "Автостопом по галактике" про таких сказано: "Апатичная планета, ни капельки не жалко...". После рисунков про Крым, Путина и 9 мая, я тоже сильно усомнился в способностях художников что-то делать искренне, но, к счастью, всегда выручают авторы, которые делают арт только потому, что не могут его не делать. Такие авторы классные, они лучшие из людей.

PTV: Как уживаются в вашей повседневности стрит-арт и обычная работа и жизнь, где вас знают под настоящим именем?

Я стараюсь с друзьями не обсуждать стрит-арт, а с коллегами по арту (каких почти нет) стараюсь не обсуждать мою личную жизнь. И это идеальный рецепт, меня никто не знает лично.

PTV: Что думаете о возможной легализации стрит-арта и его элементов в Петербурге? Перед размещением работы нужно будет договориться об эскизе с властями.

Легализация стрит-арта через согласование с чиновниками – это тупая идея до тех пор, пока у нас власть захвачена "Единой Россией", партией, что не представляет интересы людей. Чиновники ходят под этой партией, и идти к ним на поклон и обсуждать с ними свои идеи тупо и стыдно. Лучше найти работу и зарабатывать на ней.

А совсем недавно мы поговорили с автором столь же цепляющих, но совершенно других персонажей, художницей Владой Милькиной. Не пропустите этот текст!

Фото: _hioshi / Instagram