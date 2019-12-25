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Стример выпал из окна на проспекте Королева во время прямого эфира
Сегодня, 11:58
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Стример выпал из окна на проспекте Королева во время прямого эфира

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Молодой человек учился в Петербургском государственном экономическом университете.

В Приморском районе Петербурга произошла трагедия: 19-летний стример, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно выпал из окна. Об этом пишет 8 апреля tg-канал "Mash на Мойке". 

Молодой человек вел прямой эфир на платформе Twitch в квартире на проспекте Королева и захотел открыть окно для проветривания. Из-за неловкого движения на кресле парень выпал. Его тело обнаружили около дома. 

Известно, что стример учился в Петербургском государственном экономическом университете на специальности "Реклама и связи с общественностью". 

Ранее мы сообщили о том, что у дома на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руставели нашли тело 12-летней девочки. Семья погибшей благополучная и на учетах не состоит. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение из окна, проспект королева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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