Стример выпал из окна на проспекте Королева во время прямого эфира

Молодой человек учился в Петербургском государственном экономическом университете.

В Приморском районе Петербурга произошла трагедия: 19-летний стример, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно выпал из окна. Об этом пишет 8 апреля tg-канал "Mash на Мойке".

Молодой человек вел прямой эфир на платформе Twitch в квартире на проспекте Королева и захотел открыть окно для проветривания. Из-за неловкого движения на кресле парень выпал. Его тело обнаружили около дома.

Известно, что стример учился в Петербургском государственном экономическом университете на специальности "Реклама и связи с общественностью".

Ранее мы сообщили о том, что у дома на пересечении проспекта Просвещения и улицы Руставели нашли тело 12-летней девочки. Семья погибшей благополучная и на учетах не состоит.

Фото: Piter.TV