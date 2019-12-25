У дома на пересечении Просвещения и Руставели нашли тело 12-летней девочки

Семья погибшей благополучная и на учетах не состоит, возбуждено уголовное дело.

В Калининском районе Петербурга девочка погибла в результате падения с высоты. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Ночью 7 апреля от прохожего поступила информация о том, что около дома на углу проспекта Просвещения и улицы Руставели лежит тело девушки. На месте происшествия обнаружили труп 12-летней девочки. Предварительно, ребенок упал с переходного балкона. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Семья погибшей благополучная и на учетах не состоит. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали о том, что 13-летняя девочка получила разрыв селезенки после падения из окна в Гатчине. Пострадавшей провели два хирургических вмешательства. Она с семьей проживает в Тайцах, отличается спокойным характером и творческими способностями.

Фото: Piter.TV