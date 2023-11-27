В Стрельне раньше срока достроили малоэтажные дома с детским садом

Кроме того, строится школа на 700 мест и второй детский сад на 75 мест.

На полгода раньше застройщик Setl Group сдал первую очередь малоэтажного жилого комплекса "Дворцовый фасад" в Стрельне. Это четыре корпуса на проспекте Буденного с благоустроенными дворами и социальными учреждениями, рассказал портал "Строительный Петербург".

Во дворах обустроены зоны отдыха с беседками, скамейками и шезлонгами. Для детей – игровые площадки с оригинальными горками, песочницами, бизибордами, качелями-гнездами и каруселями. Есть и спортивная площадка с фитнес-капсулами, различными тренажёрами и турниками.

В центре квартала уже готов детский сад с бассейном для 280 ребят. Кроме того, строится школа на 700 мест и второй детский сад на 75 мест.

Также рядом с ЖК строят продолжение проспекта Ветеранов (от проспекта Буденного до Красносельского шоссе) длиной более 1,2 км. Данные работы должны завершиться в IV квартале 2025 года.

Фото: Setl Group