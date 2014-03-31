Агрессивный мужчина открыл огонь по дому соседки вблизи Горелово

После конфликта на повышенных тонах мужчина сделал два выстрела.

В Красносельском районе Ленобласти мужчина начал пальбу по дому соседки после ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 29 августа.

Днем ранее, 28 августа, жительница поселка Торики вблизи Горелово позвонила в полицейский участок и рассказала оперативникам, что в ее дом стреляли. Прибыв на место происшествия по адресу дом № 16 на улице Связи, правоохранители выяснили, что в жилье 37-летней заявительницы стрелял обиженный сосед. Мужчина рассказал, что поссорился со звонившей в полицию подругой.

Уточняется, что женщина не пострадала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Выборге на улице Кривоносова неадекват стрелял по двум девушкам.

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