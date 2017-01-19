В Выборге на улице Кривоносова неадекват стрелял по двум девушкам

Сестры обратились в полицию и написали заявление.

Ранним утром в субботу, 28 августа, у дома № 13 по улице Кривоносова жители Выборга услышали стрельбу. Мужчина открыл огонь по двум девушкам-сестрам. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

Девушки не пострадали, но сильно испугались. Они вызвали правоохранителей к зданию клуба, где произошел конфликт. На место происшествия приехали сотрудники МВД. Силовики быстро задержали хулигана и отвезли его в участок. В ходе разбирательства выяснилось, что 31-летний злоумышленник уже имеет судимость.

Против мужчины составили административный протокол и возбудили уголовное дело. Причины его поведения выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что по пассажирам автобуса стреляли из газового пистолета хулиганы на проспекте Энтузиастов.

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