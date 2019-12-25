По пассажирам автобуса стреляли из газового пистолета хулиганы на проспекте Энтузиастов

Троих злоумышленников стражи порядка смогли задержать, а четвертый скрылся.

На проспекте Энтузиастов стрельбу по пассажирам автобуса открыли четверо хулиганов. Конфликт произошел накануне, 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Стрелять по автобусу из газового пистолета злоумышленники стали в 8 утра. Сотрудникам полиции удалось задержать трех хулиганов. Но полную компанию собрать не вышло: один из дебоширов скрылся и на связь не выходил.

На данный момент стрелков ждут административные разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мужчина с отверткой и гаечным ключом открыл стрельбу в Полежаевском парке.

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