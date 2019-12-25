  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина с отверткой и гаечным ключом открыл стрельбу в Полежаевском парке
Сегодня, 9:48
114
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина с отверткой и гаечным ключом открыл стрельбу в Полежаевском парке

0 0

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 27 августа, в полицию Петербурга обратилась пенсионерка и сообщила, что слышала выстрелы в Полежаевском парке между улицей Авангардной и проспектом Ветеранов. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Приехавшие по указанному адресу стражи порядка не заметили ничего подозрительного. Однако позже они задержали 54-летнего мужчину с пневматическим пистолетом. При себе у него также были тиски, гаечный ключ, крепеж, отвертка, три магазина и 21 пуля.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее мы писали, что петербурженка обвинила сожителя в изнасиловании ее дочерей трехлетней давности.

Фото: pixabay.com

Теги: стрельба, хулиганство
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии