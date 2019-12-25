Мужчина с отверткой и гаечным ключом открыл стрельбу в Полежаевском парке

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 27 августа, в полицию Петербурга обратилась пенсионерка и сообщила, что слышала выстрелы в Полежаевском парке между улицей Авангардной и проспектом Ветеранов. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Приехавшие по указанному адресу стражи порядка не заметили ничего подозрительного. Однако позже они задержали 54-летнего мужчину с пневматическим пистолетом. При себе у него также были тиски, гаечный ключ, крепеж, отвертка, три магазина и 21 пуля.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее мы писали, что петербурженка обвинила сожителя в изнасиловании ее дочерей трехлетней давности.

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