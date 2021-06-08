Конфликт в магазине в Колпино привел к стрельбе

Пострадал 21-летний молодой человек.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на Тверской улице в Колпино. По словам очевидцев, он сделал 5 выстрелов в сторону мужчины, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчины 3 апреля поссорились в магазине, после чего конфликт из словесного перерос в реальную угрозу для жизни и здоровья. Один из участников ссоры произвел 5 выстрелов в сторону своего оппонента 2000-го года рождения. Хулигана задержали по "горячим следам", а пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

У подозреваемого изъяли травматический пистолет "WASP R". Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что инструктора по стрельбе госпитализировали после воскресенья в тире на Аптекарском.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО