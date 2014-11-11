Конфликт в ночном клубе в Гатчине привел к стрельбе

Полиция задержала мужчину, который подозревается в стрельбе из травматического пистолета в баре в Гатчине. Об этом 23-го августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Ночью 22-го августа в баре на улице Чкалова, 41 между двумя посетителями возник конфликт, который перерос в драку. Один из ее участников прибегнул к оружию и 5 раз выстрелил из травматического пистолета в сторону своего 39-летнего оппонента. Пострадавшего госпитализировали.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Ранее судимого 36-летнего мужчину доставили в отделение полиции.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что три человека заблудились в лесу в Гатчинском районе.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://bit.do/divaxa