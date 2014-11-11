  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:06
259
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Конфликт в ночном клубе в Гатчине привел к стрельбе

0 0

Участник конфликта произвел пять выстрелов.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в стрельбе из травматического пистолета в баре в Гатчине. Об этом 23-го августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ночью 22-го августа в баре на улице Чкалова, 41 между двумя посетителями возник конфликт, который перерос в драку. Один из ее участников прибегнул к оружию и 5 раз выстрелил из травматического пистолета в сторону своего 39-летнего оппонента. Пострадавшего госпитализировали. 

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Ранее судимого 36-летнего мужчину доставили в отделение полиции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что три человека заблудились в лесу в Гатчинском районе. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: ночной клуб, стрельба
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Кулакова Ирина
Сегодня 10:35

Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://bit.do/divaxa
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии