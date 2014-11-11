Конфликт в ночном клубе в Гатчине привел к стрельбе

Участник конфликта произвел пять выстрелов.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в стрельбе из травматического пистолета в баре в Гатчине. Об этом 23-го августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ночью 22-го августа в баре на улице Чкалова, 41 между двумя посетителями возник конфликт, который перерос в драку. Один из ее участников прибегнул к оружию и 5 раз выстрелил из травматического пистолета в сторону своего 39-летнего оппонента. Пострадавшего госпитализировали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Ранее судимого 36-летнего мужчину доставили в отделение полиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что три человека заблудились в лесу в Гатчинском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области