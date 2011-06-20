В СНТ "Сосновая поляна" во Всеволожском районе обстреляли две машины

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Всеволожского района разыскивают стрелка по машинам в СНТ "Сосновая поляна". Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям днем 23 июля обратился 53-летний индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что возле частного дома по Осиновой улице неизвестный выстрелил из пневматического оружия в стекло его авто Mercedes-Benz Sprinter. Тогда же пострадала иномарка Ford Fiesta 62-летней женщины.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина выстрелил в воздух два раза во дворе дома по Новоизмайловскому проспекту.

Фото: Piter.TV