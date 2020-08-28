Открывший стрельбу на "Василеостровской" получил условный срок

Фигурант целился в двери электропоезда.

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении местного жителя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 2 сентября.

В марте фигурант выстрелил два раза из пускового устройства ПУ-3 "Сигнал охотника" в вестибюле станции метрополитена "Василеостровская". Он целился в двери электропоезда.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Дело рассматривали в особом порядке. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Три гильзы и "Сигнал охотника" уничтожат.

Фото: Piter.TV