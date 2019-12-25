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На парковке "Мега Дыбенко" неизвестные устроили стрельбу по автомобилю
Сегодня, 22:25
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nadezhda_sib

На парковке "Мега Дыбенко" неизвестные устроили стрельбу по автомобилю

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На данный момент о пострадавших не сообщается.

Вечером на наземной парковке "Мега Дыбенко" неизвестные стреляли в автомобиль. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

О происшествии во Всеволожском районе полиции рассказал петербуржец. Сообщение об этом поступило в 22 часа 2-го августа. По его словам, на парковке 7 человек неславянской внешности стреляли в машину. В итоге у автомобиля разбилось стекло.

Сведения о пострадавших уточняются. Полиция проводит проверку по данному сообщению. 

На прошедшей неделе иномарка врезалась в пункт раздельного приема мусора у "Меги". 

Фото: ВКонтакте / mega__dybenko

Теги: мега дыбенко, парковка, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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