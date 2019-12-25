На парковке "Мега Дыбенко" неизвестные устроили стрельбу по автомобилю

На данный момент о пострадавших не сообщается.

Вечером на наземной парковке "Мега Дыбенко" неизвестные стреляли в автомобиль. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

О происшествии во Всеволожском районе полиции рассказал петербуржец. Сообщение об этом поступило в 22 часа 2-го августа. По его словам, на парковке 7 человек неславянской внешности стреляли в машину. В итоге у автомобиля разбилось стекло.

Сведения о пострадавших уточняются. Полиция проводит проверку по данному сообщению.

На прошедшей неделе иномарка врезалась в пункт раздельного приема мусора у "Меги".

Фото: ВКонтакте / mega__dybenko