Незнакомец выстрелил в прохожего на Коломяжском проспекте

При проверке документов у подозреваемого не оказалось водительского удостоверения.

Водитель "Форда" выстрелил в незнакомца во время конфликта на Коломяжском проспекте. Свидетелем ситуации стал прохожий, он и позвонил в полицию. Позже звонок поступил и от потерпевшего.

Как узнал Piter.TV, инцидент произошел вечером 25 января. По словам заявителя, водитель выстрелил из, предположительно, пневматического пистолета в его левую ногу. После этого он не обращался за медицинской помощью.

Предполагаемого хулигана задержали на улице Савушкина, его остановили сотрудники ГИБДД. Машиной управлял 20-летний молодой человек. В отношении него составили сразу несколько административных протоколов. Похоже, что машина принадлежит не ему: у водителя не было прав и отсутствовала страховка. В машине находился еще один человек, он был на пассажирском сидении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что третьеклассницу с переломами увезли из квартиры на Гражданском проспекте.

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