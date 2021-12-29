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Незнакомец выстрелил в прохожего на Коломяжском проспекте
Сегодня, 9:09
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Незнакомец выстрелил в прохожего на Коломяжском проспекте

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При проверке документов у подозреваемого не оказалось водительского удостоверения.

Водитель "Форда" выстрелил в незнакомца во время конфликта на Коломяжском проспекте. Свидетелем ситуации стал прохожий, он и позвонил в полицию. Позже звонок поступил и от потерпевшего. 

Как узнал Piter.TV, инцидент произошел вечером 25 января. По словам заявителя, водитель выстрелил из, предположительно, пневматического пистолета в его левую ногу. После этого он не обращался за медицинской помощью.

Предполагаемого хулигана задержали на улице Савушкина, его остановили сотрудники ГИБДД. Машиной управлял 20-летний молодой человек. В отношении него составили сразу несколько административных протоколов. Похоже, что машина принадлежит не ему: у водителя не было прав и отсутствовала страховка. В машине находился еще один человек, он был на пассажирском сидении. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что третьеклассницу с переломами увезли из квартиры на Гражданском проспекте. 

Фото: Pexels 

Теги: водительские права, выстрел
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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