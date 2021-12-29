Третьеклассницу с переломами увезли из квартиры на Гражданском проспекте

Обстоятельства случившегося выясняются.

Во вторник, 25 января в Петербурге госпитализировали 10-летнюю девочку, ученицу 3 класса, с переломами. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочку доставили в больницу из квартиры на Гражданском проспекте. У нее диагностировали перелом верхней трети плечевой кости, нижней трети левой лучевой кости без смещения. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой в состоянии средней степени тяжести.

Семья пострадавшей на профилактическом учете не состоит. Отец девочки сейчас находится в СИЗО за изнасилование и насильственные действия. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее несовершеннолетняя отравилась смесью таблеток в квартире на Луначарского.

Фото: Piter.TV