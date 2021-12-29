Несовершеннолетняя отравилась смесью таблеток в квартире на Луначарского

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Во вторник, 25 января, в полицию Петербурга поступила информация из Детской городской больницы №19 о госпитализации 15-летней девушки с отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.

Несовершеннолетнюю доставили в больницу из квартиры на Луначарском проспекте с острым пероральным отравлением смесью таблеток в тяжелом состоянии. Известно, что девушка выпила 23 таблетки транквилизатора, который прописал ей психиатр. Пострадавшая состоит на учете ПНД. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге госпитализировали 10-классницу с порезами на ногах и запястьях.

Фото: Piter.TV