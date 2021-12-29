Несовершеннолетняя отравилась смесью таблеток в квартире на Луначарского

Во вторник, 25 января, в полицию Петербурга поступила информация из Детской городской больницы №19 о госпитализации 15-летней девушки с отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.
Несовершеннолетнюю доставили в больницу из квартиры на Луначарском проспекте с острым пероральным отравлением смесью таблеток в тяжелом состоянии. Известно, что девушка выпила 23 таблетки транквилизатора, который прописал ей психиатр. Пострадавшая состоит на учете ПНД. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы писали, что в Петербурге госпитализировали 10-классницу с порезами на ногах и запястьях.
Фото: Piter.TV
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