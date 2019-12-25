Пьяный петербуржец стрелял из травмата на автобусной остановке в Центральном районе

В ночь на 5 апреля в полицию Центрального района поступило сообщение о стрельбе у дома №10 по улице Мытнинской. По данным правоохранителей, мужчина производил выстрелы в воздух из пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские задержали 42-летнего местного жителя, который находился на остановке общественного транспорта в состоянии алкогольного опьянения. У него был изъят травматический пистолет "ОСА", из которого он сделал четыре выстрела вверх.

В результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб также отсутствует. Оружие у задержанного зарегистрировано официально. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что пьяного стрелка из окна квартиры задержали на Витебском проспекте.

