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Полицейские задержали возможных участников стрельбы на Южном шоссе
Сегодня, 10:44
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Полицейские задержали возможных участников стрельбы на Южном шоссе

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О стрельбе во дворе в полицию сообщили жители.

Правоохранители проводят проверку по факту стрельбы на Южном шоссе, подозреваемых уже задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о стрельбе во дворе дома №47 на Южном шоссе поступило в полицию днем 30-го сентября. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли две гильзы от травматического пистолета. Кроме того, они установили два автомобиля, водители которых могли быть причастны к инциденту.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили "Мерседес", в котором находились четверо граждан в возрасте от 25 до 29 лет. Их доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства и составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Позже в одной из квартир на Южном шоссе задержали мужчину 1988-го года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что конфликт подростков на Ярослава Гашека перерос в уголовное дело. 

Фото: pixabay.com

Теги: задержание, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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