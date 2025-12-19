Конфликт в баре в Тихвине завершился стрельбой из "травмата"

Росгвардейцы задержали мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в ходе конфликта в Тихвине. Инцидент произошел рано утром 8 января, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Двое мужчин поссорились в баре на улице Карла Маркса, персонал заведения воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте поймали нетрезвого 28-летнего местного жителя, открывшего стрельбу. Он попал в 21-летнего молодого человека, его госпитализировали в больницу с травмой затылочной области головы.
У задержанного изъяли "ТТ-ДФ" с одним патроном, злоумышленник был доставлен в отдел полиции.
Ранее мы рассказывали о том, что гибель отца и сына в деревне Большое Кикерино обернулась уголовным делом.
Фото: пресс-служба Росгвардии
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все