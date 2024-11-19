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Задержан мужчина, выстреливший в пенсионерку из пневмата на Большевиков
Сегодня, 10:24
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Задержан мужчина, выстреливший в пенсионерку из пневмата на Большевиков

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 25 июня, в 10:06 на проспекте Большевиков произошёл инцидент с применением оружия. В полицию поступило сообщение от очевидца о стрельбе возле дома №13.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили все обстоятельства происшествия. По данным полиции, 73-летняя жительница города обратилась к ним с заявлением, сообщив, что неизвестный мужчина произвёл выстрел в её сторону из предмета, похожего на пистолет.

В результате оперативных действий по подозрению в совершении данного деяния был задержан 36-летний неработающий местный житель. У подозреваемого изъяты пневматический пистолет и боеприпасы к нему.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении задержанного уже составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"), он помещён в специальное помещение для содержания задержанных лиц.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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