Губернатор утвердил Стратегию цифровой трансформации

В формировании стратегии приняли участие 145 российских и зарубежных экспертов.

Власти Петербурга определились со Стратегией цифровой трансформации города. Документ подписал губернатор Александр Беглов, передала его пресс-служба.

В Стратегию вошли 78 проектов, направленных на развитие образования, здравоохранения, транспорта, спорта, ЖКХ, строительства, городского хозяйства. Например, организация быстрой диагностики заболеваний, интеграция традиционного образования с новыми возможностями, внедрение цифровых решений в туристический сервис.

Проекты "Индустрии 4.0" предполагают новый подход к производству. Бизнес-процессы будут автоматизированы, в промышленность массово внедрят информационные технологии.

Напомним, что в Петербурге осуществляется проект "Цифровая экономика". В этом году на него было выделено 1,8 млрд рублей.

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