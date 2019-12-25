Муниципалитеты Петербурга смогут штрафовать водителей за парковку на газоне

Петербургские муниципальные образования смогут штрафовать водителей автомобилей за запрещенную парковку на газоне. Этому их обучат специалисты ГАТИ: в серии семинаров поучаствуют все 111 МО.

Сотрудники муниципалитетов имеют полномочия составлять протоколы вручную, если видят нарушения. Штраф – от 3 до 5 тыс. рублей, половина суммы идет в бюджет округа. В прошлом году вынесли свыше 350 постановлений по протоколам МО на общую сумму 1,1 млн рублей.

Для исключения ошибок в будущем ГАТИ до конца апреля проведет обучение для всех муниципальных образований Петербурга.

