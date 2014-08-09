Эксперты высказали мнение по поводу покупки жилья в конце 2024 года в Петербурге

Если покупатели не могут использовать семейнe. ипотекe, то рассрочки — отличный инструмент.

Эксперты по недвижимости в Петербурге уверены, что отложение покупки квартиры нецелесообразно, учитывая, что ипотечные ставки превысили 21%. Найти подходящий вариант — лучший выбор, пишет "Петербургский дневник".

Как заявила руководитель консалтинга "Петербургская недвижимость" Ольга Троешева, сейчас многие застройщики предлагают клиентам привлекательные условия, которые помогут справиться с высокими ставками. Если покупатели не могут использовать семейнe. ипотекe, то рассрочки — отличный инструмент. Некоторые строительные компании сотрудничают с банками, предлагая ипотечные программы, в рамках которых покупатель выплачивает уменьшенную плату до завершения строительства. Такой период может длиться несколько лет, в течение которого ставки, скорее всего, снизятся, и тогда можно провести рефинансирование. Но цены на жильё останутся неизменными.

Руководитель отдела продаж компании "BFA Development" Светлана Денисова добавила, что покупка жилья возможна, если правильно оценивать свои финансовые возможности и состояние рынка. Не нужно думать о покупке квартиры в историческом центре. Активно развивается пригород, и там есть хорошие предложения.

Эксперты отмечают, что особенно не стоит откладывать покупку жилья тем, кто арендует квартиру или комнату, ведь стоимость аренды также растёт.

Фото: Piter.TV