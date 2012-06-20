Стоимость проезда на пригородных электричках из Петербурга не изменится в 2022 году

Билеты не подорожают из-за того, что АО "СЗППК" не выполнила инвестиционную программу в 2020-м году.

В Смольном решили не повышать цены на проезд в пригородных электричках в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба комитета по тарифам.

Цены останутся на уровне 2021 года. АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" предложила повысить стоимость билетов в рамках инфляции. В ходе анализа деятельности компании за 2020 год стало понятно, что пассажиропоток снизился, и инвестиционную программу не удалось исполнить. В связи с этим Комитет отклонил предложение компании.

В поездах категории "Стандарт" проезд обойдется в 43 рубля за первые 20 км и 2 рубля 15 копеек за каждый последующий. За проезд на "Комфорте" пассажиры заплатят 44 рубля за первые 20 км и 2 рубля 20 копеек за последующий. Стоимость проезда на "Ласточке" останется прежней и составит 50 рублей за первые 20 км, а далее — 2 рубля 50 копеек за километр.

Льгота для детей в возрасте от 5 до 7 лет сохранится. Для них действует 50% скидка на билеты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дополнительные "Ласточки" на Выборг и Тихвин запустят во время нерабочих дней.

Фото: Piter.TV