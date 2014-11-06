Петербуржцам рассказали, сколько будет стоить проезд в следующем году

Ожидается, что рост цен не превысит официальный уровень инфляции, то есть около 9%.

В комитете по транспорту Петербурга поделились мнением о подорожании проезда в общественном транспорте в 2023 году. По мнению чиновников, изменения будут незначительные.

Так, разовые билеты могут стоить 70 рублей в метро и 65 рублей в наземном транспорте. Отмечается, что, согласно статистике, разовым проездом пользуются не более 10% пассажиров, остальные платят банковской картой или "Подорожником".

Пересадочный тариф почти не изменится, его могут увеличить на 4 рубля – по электронному билету с 45 до 49 рублей, а в наземном транспорте с 40 до 44 рублей.

Предполагается, что вырастет скидка от базового тарифа для владельцев "Подорожника", с 20 до 21 рубля.

Фото: Piter.tv