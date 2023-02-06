Популярные китайские авто с пробегом в России: почему Haval и Chery теряют в цене, а Changan дорожает

Уникальное положение Changan CS35 Plus свидетельствует о формировании более осознанного подхода к покупке автомобилей среди российских автолюбителей.

Цены на новые автомобили вновь демонстрируют устойчивый рост, в то время как приобретение и эксплуатация подержанных автомобилей известных европейских, японских и корейских брендов осложнены введенными санкциями. Эта ситуация стала причиной повышения интереса к рынку б/у автомобилей китайского производства. Несмотря на то, что доля таких машин в российском авторынке остаётся небольшой, она стабильно увеличивается.

Объем вторичного рынка китайской автотехники пока незначителен — по сведениям "Автостата", за прошедшие семь месяцев было продано приблизительно 140 тысяч экземпляров, а средний срок эксплуатации этих машин достигает 6,1 года, что намного выше, чем у новых автомобилей китайских производителей в России. Портал 110km.ru проанализировал свою базу предложений о продаже подержанных автомобилей и выявила изменение средних цен на самые популярные в России трёхлетние китайские внедорожники.

Haval Jolion и F7: интерес падает, цены снижаются

Несмотря на то, что Haval Jolion продолжает оставаться лидером продаж среди новых автомобилей класса SUV в России, на вторичном рынке сложилась совершенно иная ситуация. Стоимость машины Haval Jolion 2022 года выпуска снизилась с 2,19 млн рублей в январе до 1,77 млн рублей в августе — падение составило внушительные 19,2%.

Цена на Haval F7 2022 года также показала существенное снижение — с 2,32 млн рублей в январе до 1,98 млн рублей в августе, падение на 14,7%. Причиной подобного поведения рынка служит появление новых поколений этих моделей, которые обладают улучшенными характеристиками и дизайном.

Похожая ситуация наблюдается и с другим популярным китайским автомобилем — Chery Tiggo 7 Pro. Его средняя цена снизилась с 2 млн рублей в январе до 1,67 млн рублей в августе, что соответствует падению на 16,5%. Выход на рынок свежих модификаций (Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7 L) способствовал снижению интереса и уменьшению стоимости прежних версий.

Geely Coolray: снижающаяся привлекательность

Модель Geely Coolray, некогда считавшаяся хитовым предложением с начальной ценой около 1,2 млн рублей, сегодня тоже теряет позиции. Цена трехлетнего экземпляра Geely Coolray снизилась с 1,97 млн рублей в январе до 1,69 млн рублей в августе, то есть на 14,2%. Причины этого явления включают ребрендинг автомобиля в марку Belgee (Coolray переименован в Belgee X50) и выпуск новой генерации модели, которую можно приобрести уже за 2,79 млн рублей. Несмотря на снижение стоимости, старый Coolray всё равно сохраняет привлекательность среди покупателей с ограниченными финансовыми возможностями.

Changan CS35 Plus: исключение из правил

В отличие от остальных китайских автомобилей, представленных в обзоре, Changan CS35 Plus удивляет положительным изменением стоимости. Средняя цена трехлетнего экземпляра выросла с 1,71 млн рублей в январе до 1,91 млн рублей в августе, показывая увеличение на 11,7%. Эксперты связывают это явление с высоким качеством сборки, надежностью конструкции, умеренным расходом топлива и привлекательным внешним обликом, сохранившим актуальность даже спустя три года после выхода модели.

Выводы

Анализируя общие тенденции, можно сделать вывод, что подавляющее большинство популярных китайских кроссоверов, выпущенных в 2022 году, потеряли значительную долю своей стоимости за короткий промежуток времени — среднее снижение варьируется от 14% до 16% за восемь месяцев. Среди основных факторов, влияющих на такое поведение рынка, выделяются высокий уровень конкуренции среди новых автомобилей, предлагаемых дилерами со значительными скидками, а также избыток предложения на вторичном рынке. Уникальное положение Changan CS35 Plus свидетельствует о формировании более осознанного подхода к покупке автомобилей среди российских автолюбителей.

